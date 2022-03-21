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  4. 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İlk teravih namazı ne zaman?

2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İlk teravih namazı ne zaman?

21.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 2022 yılının ilk sahuru ve orucu merak konusu oldu. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İlk teravih namazı ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte merak konusu oldu. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki zaman farkından dolayı Ramazan ayı bir önceki yılın başlangıç tarihine göre 10-11 gün daha erken başlıyor. Huzur ve bolluk bereket ayı alan 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi sabırsızlıkla bekleniyor. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İlk teravih namazı ne zaman? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. 11 ayın sultanı Ramazan, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULACAK?

İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULACAK?
İlk oruca 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ülkemizde, Ramazan ayında ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
1 Nisan Cuma akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ
Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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