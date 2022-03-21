Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte merak konusu oldu. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki zaman farkından dolayı Ramazan ayı bir önceki yılın başlangıç tarihine göre 10-11 gün daha erken başlıyor. Huzur ve bolluk bereket ayı alan 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi sabırsızlıkla bekleniyor. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İlk teravih namazı ne zaman? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.