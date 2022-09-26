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2022 Rebiülevvel ayı ne zaman, önemi nedir? Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar!

26.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ayı, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği aydır. Bu sebeple arabi ayların en şereflisi olarak tanımlanır. Hicri Takvim'e göre senenin 3. ayı olan Rebiülevvel Müslümanlar için oldukça önemlidir. Geri sayım sürerken vatandaşlar da konuya dair internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 2022 Rebiülevvel ayı ne zaman, önemi nedir? İşte Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar...

2022 Rebiülevvel ayı ne zaman? İslam camiası tarafından öenmli bir yeri olan bu ay Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. Peki, 2022 Rebiülevvel ayı önemi nedir, ne zaman idrak edilecek? Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?

2022 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı Hicri takvim baz alındığında 27 Eylül 2022 Salı günü başlayacak. Mevlid Kandili ise Rebiülevvel ayının 11. gününde yani 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYI ÖNEMİ NEDİR?

REBİÜLEVVEL AYI ÖNEMİ NEDİR?
Rebiülevvel ayı, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği aydır. Rebiülevvel ayının 11. günü ise Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Bu aya özel bir ibadet şekli bulunmamakla birlikte Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ NEDİR?

REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ NEDİR?
Rebiülevvel ayı faziletleri ve rahmeti çok büyüktür. Rebiülevvel ayında nafile ibadetlere ağırlık verilmelidir. Rebiülevvel ayı, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) doğduğu aydır.
Ümmet-i Muhammed asırlardan beridir mağripten maşrığa kadar ikamet ettikleri coğrafyalarda Rebiülevvel ayını Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e hasretmiş, bilhassa mukaddes doğumun gerçekleştiği gece olan 12. gecede, büyük merasimler tertip etmiştir.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilir.
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