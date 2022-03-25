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  4. 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

25.03.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı ÖSYM'den başvuruların alınmasının ardından vatandaşlar tarafından başvuruda bulunan kişiler tarafından konusu oldu. Başvuru süreci 21 Mart'ta sona erdi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 15 Mart Salı günü başlayan ve 21 Mart Pazartesi günü sona eren başvuruların ardından 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ayrıntıları sizler için derledik.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular 15-21 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı.
Geçen yıl gerçekleştirilen son atamalarda tercihler 16-22 Aralık tarihinde alınmıştı. Sonuçlar ise 27 Aralık'ta duyurulmuştu.
Başvuruda bulunan vatandaşlar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek ve yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen kişiler, atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden öğrenecekler.
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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