2022 Üniversite kayıtları başladı mı, hangi tarihte bitecek? Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte açıklanan tarihler!

Üniversite kayıt tarihleri YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda adayın internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "üniversite kayıtları başladı mı?" sorusunun yanıtına ulaşmak için sorgulama yapıyor. Peki üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE BİTECEK? Üniversiteler için e kayıtlar 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak 24 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlayacak 26 Ağustos'ta sona erecek.

ÜNİVESİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.