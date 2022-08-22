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2022 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihte biter? Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte açıklanan tarihler!

22.08.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2022, Üniversite kayıt tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022-2023 eğitim öğretim döneminde eğitim görmeye hak kazanan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki; üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte biter? Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite kayıt tarihleri YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda adayın internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "üniversite kayıtları ne zaman?" sorusunun yhanıtına ulaşmak için sorgulaa yapıyor. Peki üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE BİTECEK?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE BİTECEK?
Üniversiteler için e kayıtlar 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak 24 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlayacak 26 Ağustos'ta sona erecek.

ÜNİVESİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ÜNİVESİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.
Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI: https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
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