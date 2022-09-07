2022 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ekranı açıldı mı? YKS boş kontenjanlar listesi belli oldu mu?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 arama motorlarında araştırılıyor. Bilindiği üzere herhangi bir üniversite bölümüne yerleşemeyen kişiler, YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları ile tekrar listelerini hazırlayacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? YKS boş kontenjanlar listesi belli oldu mu? İşte YKS ek tercih tarihleri...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

2022 YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ ÖSYM'nin web sitesinde ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak. Fakat yalnızca boş kontenjanları kalan bölümler tercih edilebilecek.

YKS TABAN PUANLARI 2022 YKS taban puanları 2022 için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:



https://www.osym.gov.tr/TR,23913/2022-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022? Yayımlanan takvime göre: YKS ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak, üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak ve üniversite ek tercih kesin kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarih aralığında yapılacak.