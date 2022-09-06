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2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır, hangi banka? YKS ek tercih ücreti ne kadar?

06.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS ek tercih ücreti, 7-13 Eylül 2022 arasında yapılacak başvurular öncesi adaylar tarafından merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) geçtiğimiz Pazar günü konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Bu duyurunun ardından üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, 2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır, hangi banka? YKS ek tercih ücreti ne kadar?

2022 YKS ek tercih ücreti kaç TL? Bilindiği üzere herhangi bir üniversite bölümüne yerleşemeyen kişiler, YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları ile listelerini hazırlayacak. 7-13 Eylül 2022 arasında yapılacak başvurular sebebiyle birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 YKS ek tercih ücreti hangi banka yatırılır?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?

YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere ek yerleştirme için tercih yapan kişilerden k yerleştirme ücretini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Yani adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Bu nedenle ek tercihler için açıklanan başvuru tarihinde adaylar, internet başvurusunu onaylamalı ve bu tarihler arasında tercih üretini ödmelidir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BAKALARA YATIRILIR?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BAKALARA YATIRILIR?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
YKS ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI
Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.
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yks ek tercih yks ek yerleştirme
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