2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti! İşte CHP ile AK Parti'ni oy oranı ve Hakan Fidan sürprizi

2025 yılının ilk seçim anketi Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlandı. 27-28 Aralık 2024 tarihleri arasında bin 500 kişinin katılımı ile yapılan seçim anketinde Suriye, asgari ücret ve diğer gelişmelerin ışında birinci partinin değiştiği görüldü.
Söz konusu son ankette Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti’nin artışa geçen oy oranının, açıklanan asgari ücret rakamıyla birlikte düşüşe geçtiği ve CHP’nin az farkla birinci parti olduğu ortaya kondu.
Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen “Ak Parti’nin Suriye politikasını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna AK Parti’lilerin yüzde 77,4’ü “çok başarılı” ve “başarılı” şeklinde yanıt verdi. MHP seçmenlerinde bu oran yüzde 73,2 iken CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin ise neredeyse 5’te 1’i AK Parti’nin Suriye politikasını başarılı bulduğunu ifade etti. Bütün seçmenlerin yüzde 44,8’i iktidarı bu konuda başarılı bulurken yüzde 44’ü başarısız bulduğunu belirtti.
Öte yandan Esad’ın devrilmesinin Türkiye’ye etkisinin “çok iyi” ve “iyi” olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 59,6 iken “çok kötü” ve “kötü” beklentisinde olanlar yüzde 24,9 olarak ölçüldü.
Ancak iktidarın oy oranının üstünde seyreden Suriye politikasına destek ve ulusal-uluslararası kamuoyunda oluşan yaygın başarı algısı ülkenin ekonomik-politik tablosuna dair toplumsal algıya etki etmekte yetersiz kaldı. 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin yeterli olup olmadığı sorulduğunda katılımcıların yüzde 85,4’ü “Hayır, yeterli değil” yanıtını verirken yalnızca yüzde 6,9’u “Evet, yeterli” yanıtını verdi. Araştırma sonuçlarına göre AK Parti seçmenlerinin yüzde 77,9’u, MHP seçmenlerinin yüzde 70,7’si, CHP seçmenlerinin ise yüzde 95,5’i asgari ücret artışını yeterli bulmadığını ifade etti.
“Ak Parti’nin ana aktörü olduğu uluslararası zafer atmosferine rağmen asgari ücretin beklentilerin çok altında kalması ve umulan ekonomik rahatlamaya hâlâ ulaşılamamış olmasının da etkisiyle Cumhuriyet Halk Parti’sinin az farkla birinci parti olduğu görülüyor” analizine yer verilen araştırmaya göre, “Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldığında; katılımcıların yüzde 31,3’ü CHP, yüzde 30,8’i AK Parti, yüzde 10,9’u MHP, yüzde 8,4’ü DEM Parti, yüzde 4’ü Zafer Partisi, yüzde 4’ü İYİ Parti, yüzde 3,4’ü ise Yeniden Refah Partisi yanıtını veriyor.
Öte yandan “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı aday olmazsa iktidarın adayı kim olmalı?” sorusuna katılımcıların %24,3’ü Hakan Fidan yanıtını verirken onu %12,9’la Mansur Yavaş, %12,3’le Ekrem İmamoğlu, %5,8’le Selçuk Bayraktar takip ediyor.