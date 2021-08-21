21 Ağustos 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden takip ediliyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlamasının ardından çok geçmeden belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. İşte detaylar...

21 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekilişin başlamasının ardından çok geçmeden belli olan sonuçlar, Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alacak.

Milli Piyango TV üzerinden çekilişi canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.

Çekiliş sonuçlarını "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.