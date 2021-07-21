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  4. 21 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 21 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

21 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 21 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

21.07.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım devam ediyor. 21 Temmuz Çarşamba günü haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 21 Temmuz 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 21 Temmuz Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Pazar günü gerçekleştirilmişti. 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 21 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

21 Temmuz Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 21 Temmuz Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş geçen Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan 1 kişi olup 1.932.837,55 TL ikramiye kazanmıştı.
Şanslı rakamlar ise 2,4,21,23,30,11 olup, joker 11 rakamı olmuştu.

Çekiliş bugün 20:00'da gerçekleşecek!

Çekiliş bugün 20:00'da gerçekleşecek!
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
21 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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