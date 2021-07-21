21 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 21 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Pazar günü gerçekleştirilmişti. 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Çekiliş saati yaklaşırken, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 21 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?