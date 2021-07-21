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21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

21.07.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün yapılıyor. Peki 21 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

21 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 2, 9, 31, 61 ,85 ,88 ,83 olmuştu.
Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir?

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir?
MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen kişiler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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sayısal loto Milli Piyango

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