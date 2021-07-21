21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

21 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 2, 9, 31, 61 ,85 ,88 ,83 olmuştu.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto