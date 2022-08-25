21 yaşındaki araca 130 bin TL harcadı! 'Bunun için günlerce sanayide yattım, fiyatı 250 bin TL'

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 yıldır kuş serisi araçlara ilgisi azalmayan 29 yaşındaki Emre Çelenk, bir yıl önce 2001 model Doğan model bir araç satın aldı. Satın aldığında orijinal halde olan aracını modifiye yapmaya karar veren Çelenk, müzik eğlence seti, bagaj televizyonu, 3 adet akü gibi aksesuarların yanı sıra aracını kozmetik olarak da güzelleştirdi.

Sürekli ceza yiyen ve yasak olduğunu bildiği halde aracını alçalıp yükselen süspansiyon sistemi (air süspansiyon) işlemi de yaptıran Çelenk, bazı insanların bu araçlarla rahatsızlık verdiklerini ifade ederek, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.