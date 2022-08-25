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21 yaşındaki araca 130 bin TL harcadı! 'Bunun için günlerce sanayide yattım, fiyatı 250 bin TL'

25.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yaşayan 29 yaşındaki Emre Çelenk a 2001 model Doğan marka aracına 130 bin TL harcayarak aracını modifiye ettirdi. Yüksek sesle müzik dinlemek suçundan sürekli ceza yediğini belirten Çelenk, ''Bu aracı bu hale getirmek için günlerce sanayide yattım. 7-8 kişi satın almak istedi. Fiyatı 250 bin TL bandında. Yüksek sesle müzik dinlemekte haftalık 2 bin TL civarında trafik cezası yiyorum. Hiçbir şekilde trafiği tehlikeye düşürmekten ceza yemiyorum'' şeklinde konuştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 yıldır kuş serisi araçlara ilgisi azalmayan 29 yaşındaki Emre Çelenk, bir yıl önce 2001 model Doğan model bir araç satın aldı. Satın aldığında orijinal halde olan aracını modifiye yapmaya karar veren Çelenk, müzik eğlence seti, bagaj televizyonu, 3 adet akü gibi aksesuarların yanı sıra aracını kozmetik olarak da güzelleştirdi.

Sürekli ceza yiyen ve yasak olduğunu bildiği halde aracını alçalıp yükselen süspansiyon sistemi (air süspansiyon) işlemi de yaptıran Çelenk, bazı insanların bu araçlarla rahatsızlık verdiklerini ifade ederek, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

''ARTIK ORİJİNALLERİ BULUNMUYOR''

Araç bedeli hariç yaklaşık 130 bin TL para harcadığını kaydeden Çelenk, “Şuanda güncel piyasası 240 bin TL’ye kadar çıkıyor çünkü artık orijinalleri bulunmuyor. Yaklaşık 11 yıldır bu araçların içerisindeyim. Bu aracı bu hale getirmek için günlerce sanayide yattım, sadece boyası için 25 gün sanayide çalıştım. Bu araçta emek çok fazla” dedi.

“GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLARA KARŞIYIM”

“GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLARA KARŞIYIM”
“Bazı arkadaşlarımız bu araçları hor kullanıyorlar ama bunlar hor kullanılmaması gereken araçlar” diyen Çelenk, “Araç fiyatıyla birlikte 180 bin TL’yi geçti. O fiyatlara başka marka araçlar alabilirdim ama ben bu kuş serisi araçların duruşunu ve güzelliğini beğeniyorum. Kendimde aynı model farklı araçlarım da var. Modeli yüksek ve orijinal bir araç. Ben özellikle bu araçlarda gürültülü egzozlara karşıyım, emniyet de izin vermiyor. Zaten bu araca yapılan çoğu şey yasak aslında ama biz dikkat ediyoruz ve trafiğe fazla çıkartmıyoruz. Bu sayede aracın başına bir şey gelmemiş oluyor” ifadelerine yer verdi.

''HAFTALIK CEZA YİYORUM''

''HAFTALIK CEZA YİYORUM''
Aracını korumak için çaba sarf ettiğini kaydeden Çelenk, 7-8 kişinin aracı satın almak için telefon açtığını ancak kendisinin istediği fiyatın 250 bin TL bandında olduğuna dikkat çekti. Yüksek sesle müzik dinlemekten kimi zaman haftada bir kez ceza yediğini söyleyen Çelenk, “Bu aracın içerisindeki malzemeler bir araç daha satın alabiliyor. Araçla haftalık 2 bin TL civarında trafik cezası yiyoruz. Cezalar sadece yüksek sesle müzik dinlemekten, hiçbir şekilde trafiği tehlikeye düşürmekten ceza yemiyorum. Trafiği tehlikeye düşürmeye çalışanlara da engel olmaya çalışıyorum” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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