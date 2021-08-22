22 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekilişi canlı izle

Şans oyunlarının arasından en çok takip edilenlerden biri olan Şans Topu çekilişi bugün gerçekleşiyor. Çarşamba ve pazar olmak üzere her hafta iki gün gerçekleşen Şans Topu çekilişini canlı olarak izleme linkini haberimizden bulabilirsiniz. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki...