22 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekilişi canlı izle

Şans oyunlarının arasından en çok takip edilenlerden biri olan Şans Topu çekilişi bugün gerçekleşiyor. Çarşamba ve pazar olmak üzere her hafta iki gün gerçekleşen Şans Topu çekilişini canlı olarak izleme linkini haberimizden bulabilirsiniz. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
Her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleşen Şans Topu çekilişi geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.
20.00'da başlayan Şans Topu çekilişinin sonuçları kısa zamanda belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alıyor.
22 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Şans Topu çekilişini MP TV üzerinden canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.