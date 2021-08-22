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  4. 22 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

22 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

22.08.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Çekilişi canlı olarak izlemek için Milli Piyango TV ( MP TV) linkini haberimizde bulabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve Süper Loto canlı izleme linki...

Süper Loto çekilişi şans oyunu severler tarafından en çok takip edilen oyunların başında geliyor. Salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçlarına ulaşmak için haberimizde yer alan linkten faydalanabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleşiyor.
21.30'da başlayan çekilişin sonucu dakikalar içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
22 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarına ulaşmak için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.

SÜPER LOTO CANLI İZLEME LİNKİ

SÜPER LOTO CANLI İZLEME LİNKİ
Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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