22 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekilişi canlı izle

Şans Topu çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından araştırılıyor. Söz konusu çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden yayınlanıyor. Şans Oyunu sona erdiğinde sonuçlar, internet adresinden yayınlanıyor. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki...
ŞANS TOPU CANLI İZLE
Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş 20.00'da başlıyor.
Şans Topu çekilişinin sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.
Söz konusu çekilişi canlı olarak, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden izleyebilirsiniz.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.