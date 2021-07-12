22 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 22 Temmuz günlük vaka sayısı...

Dünya üzerinde 2020 yılından bu yana etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. "22 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunu araştırılmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugünün vaka sayısı da açıklandı. Geçtiğimiz gün paylaşılan tabloda 8151 vaka tespit edilmişti. Peki 22 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?