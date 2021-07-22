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22 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

22.07.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile birlikte Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanmakta. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 7.169.208 TL değerinde oldu. Peki 22 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Temmuz Perşembe Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi haftanın 3 gününde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenlenmekte. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 7.169.208 TL değerinde. Peki 22 Temmuz Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

22 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın 3 günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlenecek.
Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı olarak Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 22 Temmuz için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 7.169.208 lira olarak belirlendi.
Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 11,20,30,40,44,52 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Milli Piyango Süper Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalıdır. Süper Loto'da seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Milli Piyango

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