23 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto canlı izle

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün yapılacak.
Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ulaşmak için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı olarak MP TV üzerinden izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.