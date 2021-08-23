23 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto canlı izle

Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki...