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  4. 23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

23.08.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonuçları binlerce şans oyunu severler tarafından merakla takip ediliyor. Pazartesi ve cuma olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinden paylaşılıyor. On Numara sonuçları sorgulama linkini ve çekilişi canlı izleme linkini haberimizden bulabilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Şans oyunlarının arasında en popüler olanlardan biri olan On Numara çekilişi bugün gerçekleşiyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinden paylaşılıyor. Çekilişin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Pazartesi ve cuma günleri gerçekleşen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.
On Numara çekilişi henüz gerçekleşemedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
On Numara çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak gerçekleşiyor. Çekilişi canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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