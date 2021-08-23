23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans oyunlarının arasında en popüler olanlardan biri olan On Numara çekilişi bugün gerçekleşiyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinden paylaşılıyor. Çekilişin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Pazartesi ve cuma günleri gerçekleşen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

On Numara çekilişi henüz gerçekleşemedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.

On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.

On Numara çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak gerçekleşiyor. Çekilişi canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.