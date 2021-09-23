23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama linki

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 23 Eylül Perşembe günü yapılacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Sonuçlar, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor. İşte Süper Loto sonuç sorgulama linki...

Süper Loto çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.