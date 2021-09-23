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  4. 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama linki

23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama linki

23.09.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Söz konusu çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden yayınlanıyor. Öte yandan çekiliş canlı olarak da takip edilebiliyor. İşte Süper Loto sonuç sorgulama linki...

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 23 Eylül Perşembe günü yapılacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Sonuçlar, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor. İşte Süper Loto sonuç sorgulama linki...

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

23 Eylül 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.
Süper Loto çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" internet sitesine gidiniz.
Süper Loto çekilişini, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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