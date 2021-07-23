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  4. 23 Temmuz Milli Piyango Özel Çekilişi açıklandı mı? İşte 23 Temmuz 2021 Cuma Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları...

23 Temmuz Milli Piyango Özel Çekilişi açıklandı mı? İşte 23 Temmuz 2021 Cuma Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları...

23.07.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango özel çekilişi her ayın belli gün ve tarihlerinde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz 9 Temmuz günü gerçekleşen çekiliş sonrası şans oyunu severler 23 Temmuz Cuma yani bugün gerçekleşen çekilişin sonuçlarını merak ediyor. Peki 23 Temmuz Milli Piyango Özel Çekilişi açıklandı mı? İşte 23 Temmuz 2021 Cuma Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen özel çekilişler her ayın belli gün ve tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Daha önceki son çekiliş 9 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Şans oyunu severler 23 Temmuz bugün gerçekleşen yeni çekilişin sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki 23 Temmuz Milli Piyango Özel Çekilişi açıklandı mı?

23 Temmuz Milli Piyango Özel Çekilişi açıklandı mı?

23 Temmuz 2021 tarihli Milli Piyango Özel Çekilişi bugün gerçekleşiyor.
Daha önce 9 Temmuz tarihinde yapılan özel çekilişte 4000000 TL kazanan numara 294523, 100000TL kazanan numara ise 474587 olmuştu.
Bugün 15:30 ve 17:30 arasında gerçekleşen 23 Temmuz tarihli çekilişin sonuçları ise belli oldu.
Birazdan yayınlanacak olan çekiliş sonuçlarına bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango

Milli Piyango nasıl oynanır?

Milli Piyango nasıl oynanır?
Daha önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğiniz Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara bulunmaktadır. Tam, yarım ya da çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığınız biletin türüne göre ikramiye elde edebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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