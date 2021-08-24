24 Ağustos 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekilişi canlı izle

Salı, perşembe ve pazar gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinden, sonuçların belli olmasının hemen ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV üzerinden takip ediliyor. İşte Süper Loto çekilişi canlı izleme linki...
İŞTE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ...
Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş canlı olarak yayınlanıyor.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV üzerinden izleniyor. Milli Piyango TV'yi izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonuçları kısa süre içerisinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanıyor.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ
Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.