24 Ağustos 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekilişi canlı izle

Salı, perşembe ve pazar gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinden, sonuçların belli olmasının hemen ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV üzerinden takip ediliyor. İşte Süper Loto çekilişi canlı izleme linki...