24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları resimli! İşte en anlamlı, güzel Öğretmenler Günü mesajları!

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Her yıl Öğretmenler Günü saygıyla kutlanır, öğretmenlere hediyeler alınır. Öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlayabileceğiniz en güzel, anlamlı mesajları haberimizde sizler için derledik. İşte en anlamlı, güzel Öğretmenler Günü mesajları!

EN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

* Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. * “Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.” * Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun...

* “Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. * “İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir” * Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

* Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun! * “Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

* “En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.” * Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun * Sevgili öğretmenim, çok iyi bir danışman ve rehber oldunuz ve kariyerimi iyi şekillendirdiniz. Çabalarınız için teşekkür ederim ve umarım diğerleri için de mükemmel bir danışman olursunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…