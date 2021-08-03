MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 24 kilo vermişti! İşte Ceyda Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi...

24 kilo vermişti! İşte Ceyda Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi...

03.08.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Düvenci, doğumdan sonra 83 kiloya ulaştığını ve 44 beden olduğunu söylemiş, 24 kiloyu nasıl verdiğini anlatmıştı. Melisa Nur Akgün, Okan Ali Şakrak adında iki çocuk annesi, 44 yaşındaki Düvenci şimdilerde ise fit bir görünüme sahip.

Ekranların tanınan simalarından Ceyda Düvenci Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İki çocuk annesi Düvenci, doğumdan sonra 83 kilo olduğunu ve 24 kilo zayıfladığını ifade etmişti. 2015'te evlendiği Bülent Şakrak ile mutlu evliliğine devam eden Ceyda Düvenci, 2 çocuk annesi.

İşte Ceyda Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi...

1995 yılında Kanal 6'da yayımlanan "Palavra Aşklar" adlı dizi ile oyunculuk hayatına ilk adımı atan Düvenci 2007-2009 yıllarında Kanal D'de yayınlanan "Binbir Gece" dizisinde "Bennu" karakterine hayat vermişti.
Oyunculuk hayatı boyunca birçok projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Düvenci 17 Ağustos 2008'de iş adamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu annesi oldu. Düvenci ile Akgün evliliği 4 Şubat 2013'te sona erdi. Düvenci 2015'de Bülent Şakrak ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten 2017'de Okan Ali Şakrak adında oğlu oldu.
Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu evliliğine devam eden Ceyda Düvenci, doğumdan sonra 83 kilo 44 bedene ulaştığını söylemişti. 24 kilo verme sürecini anlatan Düvenci, “Kilo tamamen yemek olayının bitmesi ile alakalı." diye konuşmuştu.
Nasıl kilo verdiğini anlatan 2 çocuk annesi Düvenci gündüz porsiyonlarını yarıya düşürdüğünü söylemişti ve "Ekmek tüketimim minimumda. O da sabah kahvaltılarında. Ama tatile gidersem yemeden içmeden kesmiyorum kendimi. Geçmişe göre yarısında doyuyorum artık. Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Aldığım her besinin sağlıklı olmasına, eğer bir kaçamak yapacaksam bile bunun en sağlıklı, en lezzetli olmasına çok özen gösteriyorum. Tabii ki pilates de yapıyorum.” şeklinde konuşmuştu.
Ceyda Düvenci Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden mutlu evliliğini sık sık paylaşan Düvenci, "ceydadvenci" kullanıcı adı ile 2,8 milyon takipçisine paylaşım yapıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.