24 kilo vermişti! İşte Ceyda Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi...

Ekranların tanınan simalarından Ceyda Düvenci Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İki çocuk annesi Düvenci, doğumdan sonra 83 kilo olduğunu ve 24 kilo zayıfladığını ifade etmişti. 2015'te evlendiği Bülent Şakrak ile mutlu evliliğine devam eden Ceyda Düvenci, 2 çocuk annesi.

İşte Ceyda Düvenci'nin yıllar içindeki değişimi...

1995 yılında Kanal 6'da yayımlanan "Palavra Aşklar" adlı dizi ile oyunculuk hayatına ilk adımı atan Düvenci 2007-2009 yıllarında Kanal D'de yayınlanan "Binbir Gece" dizisinde "Bennu" karakterine hayat vermişti.

Oyunculuk hayatı boyunca birçok projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Düvenci 17 Ağustos 2008'de iş adamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu annesi oldu. Düvenci ile Akgün evliliği 4 Şubat 2013'te sona erdi. Düvenci 2015'de Bülent Şakrak ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten 2017'de Okan Ali Şakrak adında oğlu oldu.

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu evliliğine devam eden Ceyda Düvenci, doğumdan sonra 83 kilo 44 bedene ulaştığını söylemişti. 24 kilo verme sürecini anlatan Düvenci, “Kilo tamamen yemek olayının bitmesi ile alakalı." diye konuşmuştu.

Nasıl kilo verdiğini anlatan 2 çocuk annesi Düvenci gündüz porsiyonlarını yarıya düşürdüğünü söylemişti ve "Ekmek tüketimim minimumda. O da sabah kahvaltılarında. Ama tatile gidersem yemeden içmeden kesmiyorum kendimi. Geçmişe göre yarısında doyuyorum artık. Gerçekten sağlıklı besleniyorum. Aldığım her besinin sağlıklı olmasına, eğer bir kaçamak yapacaksam bile bunun en sağlıklı, en lezzetli olmasına çok özen gösteriyorum. Tabii ki pilates de yapıyorum.” şeklinde konuşmuştu.