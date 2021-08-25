25 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları bu akşam belli oluyor. Pazartesi, Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.