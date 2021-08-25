25 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki

Binlerce şans oyunu sever tarafından merakla takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alan çekilişin sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayında gerçekleşen çekiliş Milli Piyanto TV (MP TV) üzerinden izleniyor. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki…
ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE
Şans oyunu severlerin merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları bu akşam belli oluyor. Pazartesi, Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi belirtilen günlerde 21.30’da başlıyor. Çekiliş henüz gerçekleşmedi. Gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını ve diğer çekiliş sonuçlarını https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinden kontrol edebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek için https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle adresine gitmelisiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.