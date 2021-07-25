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  4. 25 Temmuz 2021 Pazar koronavirüs tablosu belli oldu mu? Vaka sayısı artıyor mu, düşüyor mu?

25 Temmuz 2021 Pazar koronavirüs tablosu belli oldu mu? Vaka sayısı artıyor mu, düşüyor mu?

25.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaka sayısı, test sayısı, iyileşen sayısı gibi bilgileri kapsayan koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Kurban Bayramı tatilinin gelmesi ve vatandaşların tatil bölgelerine akın etmesi sonucunda vaka sayıları son birkaç gündür tırmanışa geçti. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısı 12.381 oldu.

Bayram tatilinde çalışanlara 9 günlük izin verilmesi sonucunda tatil yerlerine akın edildi ve vaka sayılarında ani yükseliş görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları önlem almak ve aşı olmak konusunda uyarıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre geçtiğimiz gün vaka sayısı 12.381 oldu. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar koronavirüs tablosu...

25 Temmuz koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 24 Temmuz'a ait koronavirüs tablosunda yapılan toplam test sayısının 221 bin 463, vaka sayısının 12 bin 381, vefat sayısının 58, iyileşen sayısının ise 5 bin 383 olduğu belli olmuştu.
Kurban Bayramı tatili sona eriyor. Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yarınların bizlere bağlı olduğunu ifade ederek, "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız." dedi.
Tedbirlerin esnetilmemesi ve kontrolün ele alınması gerektiğini bildiren Bakan Koca, herkesi aşı olmaya çağırdı.
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 66 milyon 105 bin 892 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 475 bin 277, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 22 milyon 814 bin 3 oldu.
25 Temmuz koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Tablo yayınlandığında veriler haberimizde yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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