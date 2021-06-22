25 yaş aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182 ve MHRS randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda ülkemizde aşılama hızının artması için birçok yaş grubuna aşı hakkının tanındığını açıklamış ve SGK’ya bağlı tüm çalışanların da aşı randevusu alabileceklerini belirtmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 yaş üzeri için de aşı randevularının açıldığı bilgisini paylaştı.

25 YAŞ ÜZERİ AŞI HAKKI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.