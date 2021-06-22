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  4. 25 yaş aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182 ve MHRS randevusu nasıl alınır?

25 yaş aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182 ve MHRS randevusu nasıl alınır?

22.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de aşılama hızı son süratle devam ediyor. Özellikle Haziran ayı itibariyle aşılama hızında büyük bir artış gözlemledi. Aşı tedariğinin sağlanmasının ardından hızlı bir şekilde devam eden aşılama çalışmaları şu an itibariyle 43 milyonu geçti. Geçtiğimiz günlerde yaş sınırının 30’a inmesinin ardından gözler 25 yaş üzerine çevrildi. Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 25 yaş üzeri için müjdeyi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda ülkemizde aşılama hızının artması için birçok yaş grubuna aşı hakkının tanındığını açıklamış ve SGK’ya bağlı tüm çalışanların da aşı randevusu alabileceklerini belirtmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 yaş üzeri için de aşı randevularının açıldığı bilgisini paylaştı.

25 YAŞ ÜZERİ AŞI HAKKI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

25 yaş aşı randevusu nasıl alınır?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alanlar, randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, tarihi geldiğinde ise randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı

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