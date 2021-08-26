26 Ağustos 2021 Perşembe MasterChef neden yok? TV8 MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki güne ait bölümüyle ve ardından yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in, 26 Ağustos akşamında TV8'de neden yer almadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
26 AĞUSTOS MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?
MasterChef 2021 önce eski bölümü, ardından yeni bölümü ile 20.00'da TV8 ekranlarında başlıyordu.
Ancak 26 Ağustos akşamı MasterChef 20.00'da yayınlanmayacak. Fenerbahçe Helsinki maçı 19.00'da TV8 ekranlarında olacak.
Maçın bitiminin ardından MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak. Sevilen program MasterChef, 21.00'da seyircilerle buluşacak.
MASTERCHEF'TE DÜN NELER OLDU?
Geçtiğimiz gün MasterChef'te gerçekleşen takımlar arasındaki mücadelede kaybeden taraf mavi takım oldu ve dokunulmazlık oyunu oynandı.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Dokunulmazlık oyununu Hasan Biltekin kazandı ve eleme potasına mavi takım kaptanı Burcu Önal'ı gönderdi. Bunun ardından yarışmacılar eleme potasına bir kişiyi daha göndermek için isim verdi.
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