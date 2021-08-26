26 Ağustos 2021 Perşembe MasterChef neden yok? TV8 MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki güne ait bölümüyle ve ardından yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in, 26 Ağustos akşamında TV8'de neden yer almadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...