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26 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

26.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgınında son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan vaka ve ölüm sayıları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki 26 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı'ınca resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde aşılanma süreci hız kazansa da vaka sayılarındaki değişimler araştırılıyor. Peki 26 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan günlük vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı tablo vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
Öte yandan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama sürecine geçildi. Son zamanlarda aşılama sürecinin hız kazanmasıyla aşı yaşı 18'e düşürüldü.
Aynı zamanda geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz sürecine ilişkin yeni kararlar alındı.
1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlayacak yeni normalleşme adımlarında ise sokağa çıkma yasağının tümüyle kaldırıldığı açıklandı. Bu kapsamda gözler tabloda yaşanacak artış ve düşüşlere çevrildi.

25 HAZİRAN KORONAVÜRİS TABLOSU

25 HAZİRAN KORONAVÜRİS TABLOSU
Önceki gün yayınlanan tabloda yer alan bilgiye göre; 222 bin 936 test yapılırken, bu testlerden 5 bin 630 kişi pozitif çıktı. Vefat sayısı bugün 56'ya düşerken iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 184 kişi olarak kayıtlara geçti.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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