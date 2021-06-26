26 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı'ınca resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde aşılanma süreci hız kazansa da vaka sayılarındaki değişimler araştırılıyor. Peki 26 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan günlük vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı tablo vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Öte yandan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama sürecine geçildi. Son zamanlarda aşılama sürecinin hız kazanmasıyla aşı yaşı 18'e düşürüldü.

Aynı zamanda geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz sürecine ilişkin yeni kararlar alındı.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlayacak yeni normalleşme adımlarında ise sokağa çıkma yasağının tümüyle kaldırıldığı açıklandı. Bu kapsamda gözler tabloda yaşanacak artış ve düşüşlere çevrildi.