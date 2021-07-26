26 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları Milli Piyango adresinde yer alıyor. Çekiliş sonuçları, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak gerçekleşiyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen kişiler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.