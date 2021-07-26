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  4. 26 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

26 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

26.07.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Şans oyunlarının içinde en çok takip edilenlerden biri olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları Milli Piyango adresinde yer alıyor. Çekiliş sonuçları, çekilişin başlamasından birkaç dakika sonra belli oluyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak gerçekleşiyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

26 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
Geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 13-24-47-73-75-76-10 olarak açıklanmıştı.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen kişiler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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