26 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Haftada 2 kez gerçekleşen On Numara çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kısa sürede belli olan sonuçlar Milli Piyango sitesinde yer alıyor. On Numara çekilişi, şans oyunu sevenler tarafından en çok takip edilen çekilişlerden birisi. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
26 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları
On Numara çekilişi pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki gün gerçekleşiyor.
Çekiliş 20.00'da başlıyor ve canlı olarak yayınlanıyor. On Numara çekiliş sonuçları, çekilişin başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor.
26 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonuçları "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden kontrol ediliyor. Sonuç sorgulama ekranına, yukarıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden fazla kolon oynanabilmekte. Tek kolon ücreti ise 2 TL’dir.