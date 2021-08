27 Ağustos 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara canlı izle

Canlı yayınlanan ve noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden şans oyunu severler ile paylaşılıyor. MP TV'yi canlı olarak izlemek, On Numara çekilişini canlı olarak takip etmek için gerekli link haberimizde yer almaktadır. On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yayınlanıyor.