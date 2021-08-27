27 Ağustos 2021 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara canlı izle

Canlı yayınlanan ve noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden şans oyunu severler ile paylaşılıyor. MP TV'yi canlı olarak izlemek, On Numara çekilişini canlı olarak takip etmek için gerekli link haberimizde yer almaktadır. On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yayınlanıyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki kez gerçekleşen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

Söz konusu çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasının ardından birkaç dakika içerisinde belli oluyor.

27 Ağustos On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşmak için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine erişim sağlayın. On Numara çekilişini canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidin.