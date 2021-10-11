27.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak. 27.Dönem POMEM sınav sonuçları için ön başvuru, fiziki parkur sınavı ve yazılı sınav süreci sonrasında değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar belli olacak. POMEM sözlü mülakat sonuçları internet üzerinden açıklanacak. İşte merak edilenler...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda POMEM sözlü mülakat sonuçları ekim ayı içerisinde açıklanmıştı. Sınav sonucuna Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden erişim sağlanacak.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR? Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar mülakat sınavına tabi tutulur. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre tanınır. Konuya ilişkin komisyonca adaya sorular sorulabilir.