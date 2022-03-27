27 Mart Dünya Tiyatro Günü en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk defa 1961'de UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatrolar Birliği'nin girişimi ile kutlanmaya başlanan bu özel gün vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? 27 Mart Dünya Tiyatro Günü neden kutlanıyor? Günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntılar haberimizde...