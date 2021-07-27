27 Temmuz 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı kaç oldu?

Kurban Bayramı izni ile vatandaşların tatil bölgelerine akın etmesiyle, ülkemizde vaka sayılarında yükseliş görüldü. Tatilden önce 5 bin civarında gezinen vaka sayıları, geçtiğimiz gün 16 bin 809'a çıktı. 27 Temmuz 2021 Salı vaka sayılarının kaç olduğu merak konusu oldu. İşte 27 Temmuz 2021 Salı koronavirüs tablosu...

27 Temmuz 2021 Salı koronavirüs tablosu

26 Temmuz'da açıklanan koronavirüs tablosu ile; test sayısının 224 bin 198, vaka sayısının 16 bin 809, vefat sayısının 63, iyileşen sayısının ise 5 bin 585 olduğu öğrenilmişti.

16 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı izni sürecinde vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti ve böylece vaka sayılarında ciddi yükseliş görüldü.

Bakan Koca maske, mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyarıda bulundu ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bakan Koca, 26 Temmuz'da yapılan aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti.