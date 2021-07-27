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27 Temmuz 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı kaç oldu?

27.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vaka sayılarında bayram tatilinden itibaren yükseliş görülüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosu ile vaka sayısının 16 bin 809'a yükseldiği öğrenilmişti. İşte 27 Temmuz 2021 Salı koronavirüs tablosu...

Kurban Bayramı izni ile vatandaşların tatil bölgelerine akın etmesiyle, ülkemizde vaka sayılarında yükseliş görüldü. Tatilden önce 5 bin civarında gezinen vaka sayıları, geçtiğimiz gün 16 bin 809'a çıktı. 27 Temmuz 2021 Salı vaka sayılarının kaç olduğu merak konusu oldu. İşte 27 Temmuz 2021 Salı koronavirüs tablosu...

27 Temmuz 2021 Salı koronavirüs tablosu

26 Temmuz'da açıklanan koronavirüs tablosu ile; test sayısının 224 bin 198, vaka sayısının 16 bin 809, vefat sayısının 63, iyileşen sayısının ise 5 bin 585 olduğu öğrenilmişti.
16 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı izni sürecinde vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti ve böylece vaka sayılarında ciddi yükseliş görüldü.
Bakan Koca maske, mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyarıda bulundu ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Bakan Koca, 26 Temmuz'da yapılan aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti.
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 68 milyon 648 bin 887 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 956 bin 930, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 24 milyon 463 bin 876 oldu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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