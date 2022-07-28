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  4. 27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok ne izlendi? 27 Temmuz 2022

27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok ne izlendi? 27 Temmuz 2022

28.07.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Temmuz 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaz dizileri önceki senelere oranla bu yıl daha çok ilgi görüyor. Yaz sezonunda yayına başlayan dizilerin ekrana veda edip etmeyeceğini reyting rakamları belirliyor. Geçtiğimiz gün Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kim Milyoner Olmak İster?, Gizli Saklı gibi yapımlar yayınlandı. Vatandaşlar internette "Reyting sonuçları açıklandı mı?", "Dün akşam en çok ne izlendi?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

27 Temmuz 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dün yaz dizileri, film ve programlar yayınlandı. Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam en çok ne izlendi? Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kim Milyoner Olmak İster?, Gizli Saklı gibi yapımların ekrana geldiği 27 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları ve detaylar haberimizde...

DÜN AKŞAMIN REYTİNG BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

Reyting sonuçları bilhassa takip ettikleri yaz dizilerinin ekrana erken veda etmesini istemeyen televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.
Reyting sonuçları, bilindiği üzere yaz dizilerinin yeni sezonda ekranda olup olmayacağı konusunda belirleyici.
27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kim Milyoner Olmak İster?, Gizli Saklı gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
27 Temmuz Çarşamba akşamının reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.
AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kara Tahta, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.
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Masterchef gelsin hayat bildiği gibi masterchef türkiye
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