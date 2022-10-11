HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! Köy sakini: Erkekler varken sıcak bakılmıyordu ama...

27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! Köy sakini: Erkekler varken sıcak bakılmıyordu ama...

11.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılı 27 yaşındaki kadın, köyünün ilk kadın muhtarı olarak adından söz ettiriyor. Köyüne halı saha ve park kazandıran kütüphanenin ise temelinin atılmasını sağlayan Meryem Önkür, ''Halı saha yapacağıma kimse inanmıyordu yapınca da çok mutlu oldular. Bir dahaki döneme yine aday olacağım'' dedi. Köy sakinlerinden İbrahim Beycan, ''Bölgede erkekler varken kadınların muhtarlık yapmasına sıcak bakılmıyor ancak verdiği sözleri yerine getirmesi sonraki seçimlerde diğer köylere örnek olacak'' dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uzak bir köy olan 250 haneli Dalbahçe'de yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 5 yıl önce mezun oldu. Köyüne dönen Önkür, yörede yaşayan kadınlara örnek olmak ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.

Görev yaptığı 3 yıllık süreçte çeşitli sorunlarını çözüme kavuşturduğu köyün sakinleriyle iyi diyaloglar kuran Önkür, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve keyifli vakit geçirmesi için devletin desteğiyle bu yıl köyüne halı saha, hayırseverlerin de desteğiyle park kazandırdı.

''ÇOCUKLAR İLK DEFA HALI SAHAYA AYAK BASTI''

Önkür, halı sahada çocuklar ve köy sakinleriyle maç yapmak için buluştu. İlk defa halı sahaya ayak basan çocuklar, yaşlılar ve kadın muhtarın oynadığı futbol maçı, eğlenceli anlara sahne oldu.
Meryem Önkür, AA muhabirine, köyünü güzelleştirmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi. Seçim döneminde çeşitli vaatlerde bulunduğunu, bunları da devlet desteğiyle hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu anlatan Önkür, çocuklara park, gençler için de halı saha sözünü yerine getirdiğini, köy içindeki yollara parke döşenmesi çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

"KÖYLÜLERİMİZİN DUASINI ALMAK BANA YETİYOR"

"KÖYLÜLERİMİZİN DUASINI ALMAK BANA YETİYOR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 yıl önce Ağrı'ya geldiğinde, köylerine halı saha için aldığı sözün yerine getirilmesinden mutlu olduğunu dile getiren Önkür, destekleri için Soylu'ya teşekkür etti.

''DUA ALMAK BANA YETİYOR''

''DUA ALMAK BANA YETİYOR''
Önkür, şöyle devam etti: "Bir vaadimi gerçekleştirdi, Allah ondan razı olsun. Valimiz Osman Varol ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle de halı sahamızı yapmış olduk. Gerçekten hem ben hem de gençlerimiz çok mutlu. İnşallah devletimizin desteğiyle köyümüz için daha güzel hizmetler yapacağız. Köylülerimiz halı saha yapılmasına önce şaşırdı sonra da çok sevindi. Halı saha yapacağıma başta kimse inanmıyordu yapınca da çok mutlu oldular. Bir dahaki döneme yine aday olacağım. Ben sadece hizmet için bu işe girdim. Köylülerimizin duasını almak bana yetiyor. İşimi severek yapıyorum."
İlçedeki köyler arasında tek kadın muhtarın kendisi olduğunu belirten Önkür, hem genç yaşta muhtarlığın hem de köylerinin büyük olmasının ilk başta kendisini zorladığını ancak vatandaşlarla el ele vererek güzel hizmetler yaptıklarını belirtti. Önkür, köyde çocuklar ve kadınlar için kütüphanenin temelini attıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.