27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! Köy sakini: Erkekler varken sıcak bakılmıyordu ama...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uzak bir köy olan 250 haneli Dalbahçe'de yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 5 yıl önce mezun oldu. Köyüne dönen Önkür, yörede yaşayan kadınlara örnek olmak ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.

Görev yaptığı 3 yıllık süreçte çeşitli sorunlarını çözüme kavuşturduğu köyün sakinleriyle iyi diyaloglar kuran Önkür, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve keyifli vakit geçirmesi için devletin desteğiyle bu yıl köyüne halı saha, hayırseverlerin de desteğiyle park kazandırdı.