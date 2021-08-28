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28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

28.08.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bugün yapılacak. Peki 28 Ağustos Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Şans oyunu severler tarafından 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

28 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 22 ,34, 49, 54 ,63, 89 ve 57 olmuştu.
Haftanın üçüncü çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
28 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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