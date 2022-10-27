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28 Ekim Borsa açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü borsa çalışma saatleri!

27.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim Cuma günü borsaların açık mı yarım gün mü olduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak edildi. Hisse senedi alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 28 Ekim Cuma günü borsalar açık mı, çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı öncesinde borsada işi olanların merak ettiği soruların yanıtına haberimizden erişebilirsiniz. İşte 28 Ekim borsaların çalışma saatleri...

28 Ekim Cuma günü borsaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette borsaların çalışma saatleri konusunda araştırma yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle "28 Ekim Cuma günü borsalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü borsaların çalışma saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

28 EKİM BORSA AÇIK MI?

28 Ekim Cuma günü Borsa İstanbul Pay piyasasında yarım gün işlem yapılacak ve takas yapılmayacak.
27 Ekim ile 28 Ekim'de yapılacak işlemlerin takası 1 Kasım'da gerçekleşecek.
Borsa İstanbul'un yanı sıra merak edilen bir diğer konu da 28 Ekim'de bankaların açık mı yoksa yarım gün mü hizmet vereceği oldu.
İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü bankaların çalışma durumu...

28 EKİM CUMA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

28 EKİM CUMA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim Cuma devlet dairelerinde ve bankalarda çalışma sistemi yarım gün olacak.
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