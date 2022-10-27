28 Ekim Borsa açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü borsa çalışma saatleri!

28 Ekim Cuma günü borsaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette borsaların çalışma saatleri konusunda araştırma yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle "28 Ekim Cuma günü borsalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü borsaların çalışma saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...