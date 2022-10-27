28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 bankaların çalışma saatleri!

28 Ekim Cuma günü bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette bankaların çalışma saatleri konusunda araştırma yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle "28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü bankaların çalışma saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...