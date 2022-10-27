28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 bankaların çalışma saatleri!

28 Ekim Cuma günü bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette bankaların çalışma saatleri konusunda araştırma yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle "28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü bankaların çalışma saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...
28 EKİM CUMA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim Cuma devlet dairelerinde ve bankalarda çalışma sistemi yarım gün olacak.
Bankalar 28 Ekim'de öğlene kadar açık olacak fakat öğleden sonra hizmet vermeyecek.
28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 31 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.
28 EKİM BORSA YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2022 tarihinde Borsa İstanbul Pay piyasasında yarım gün işlem yapılacak ve takas yapılmayacak.
27 Ekim ile 28 Ekim'de yapılacak işlemlerin takası 1 Kasım'da gerçekleşecek.