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  4. 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü? Yarın kargolar dağıtım yapacak mı? 28 Ekim dağıtım şirketlerinin çalışma saatleri!

28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü? Yarın kargolar dağıtım yapacak mı? 28 Ekim dağıtım şirketlerinin çalışma saatleri!

27.10.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim Cuma günü kargoların açık mı kapalı mı olduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak edildi. Cuma günü ürün gönderecek olan kişiler ile internetten satın aldığı ürünün eline ulaşmasını bekleyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 28 Ekim Cuma günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı öncesinde dağıtım şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 28 Ekim kargoların çalışma saatleri...

28 Ekim Cuma günü kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette kargoların çalışma saatleri konusunda araştırma yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle "28 Ekim Cuma günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü kargoların çalışma saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

28 EKİM KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2022 Cuma günü kargoların dağıtımı 13.00'a kadar devam edecek.
Kargoların çalışma düzeni ile ilgili tam bilgi almak için ise müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

28 EKİM'DE KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

28 EKİM'DE KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili sebebiyle 28 Ekim günü saat 13.00 sonrasında başlayacak. Kargoların dağıtımı 13.00'a kadar sürecek.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Bayram tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
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