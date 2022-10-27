28 Ekim kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü? Yarın kargolar dağıtım yapacak mı? 28 Ekim dağıtım şirketlerinin çalışma saatleri!

28 Ekim Cuma günü kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette kargoların çalışma saatleri konusunda araştırma yapıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle "28 Ekim Cuma günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 28 Ekim Cuma günü kargoların çalışma saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...