28 Mayıs seçiminde oy kullanan ünlü isimlerin pozları! Sezen Aksu mührü elinde unuttu

MÜHRÜ ELİNDE UNUTTU

Sezen Aksu da oyunu erken saatlerde kullandı. Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra mührü elinde unuttan Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti.





"Hiçbir şey söylemeyeceğim " diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Aksu, kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu. Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Aksu'ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti.