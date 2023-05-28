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28 Mayıs seçiminde oy kullanan ünlü isimlerin pozları! Sezen Aksu mührü elinde unuttu

28.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme işlemi başlar başlamaz ünlüler okullara koştu. 28 Mayıs seçiminde oy kullanan ünlü isimlerin pozları sosyal medyada gündem oldu. Sezen Aksu erken saatte oy kullanırken mührü elinde unutması dikkat çekti.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00'ye kadar sürecek. 2023 Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri 2. tur oy kullanma işlemleri başlar başlamaz ünlülerden de sandık başında pozlar gelmeye başladı.

Sezen Aksu ve Cem Yılmaz oyunu erkenden kullandı. İşte oy kullanmaya giden ve poz veren ünlü isimler...

SANDIK BAŞINDAN POZLAR

Ata Demirer erken saatte oyunu kullanıp paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz oyunu 8.20'de kullandı ve keyifli halleri dikkat çekti.

MÜHRÜ ELİNDE UNUTTU

MÜHRÜ ELİNDE UNUTTU

Sezen Aksu da oyunu erken saatlerde kullandı. Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra mührü elinde unuttan Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti.


"Hiçbir şey söylemeyeceğim " diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Aksu, kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu. Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Aksu'ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti. 

Berfu Yenenler

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Sezen Aksu ünlüler

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