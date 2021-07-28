28 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulanmaya başlandı. Sonuçlar için geri sayım sürüyor. Çılgın sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor ve şans oyunu severler tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

28 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da gerçekleşiyor. Sonuçlar, çekilişin başlamasının ardından birkaç dakika sonra belli oluyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Bu akşam 21.30'da başlayacak çekilişi Milli Piyango TV'den izlemek için "https://www.youtube.com/watch?v=WKypAM4TlfE" adresine gidin.

28 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.

Çekiliş sonuçlarını "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.