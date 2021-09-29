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29 Eylül Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 29 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

29.09.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona eriyor. 29 Eylül Çarşamba günü haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 29 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 29 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 29 Eylül Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 29 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

29 EYLÜL ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 29 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan 1 kişi 1.425.249,15 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 1,17,21,22,24,14 olup, joker 14 rakamı olmuştu.
Bugün 29 Eylül tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
29 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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