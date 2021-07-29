29 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanıyor ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Sonuçlar, çekilişin başlamasından kısa zaman sonra Milli Piyango'nun internet sitesinde yayınlanıyor. İşte Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Çekiliş, şans oyunu severler tarafından ilgi ile takip ediliyor.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçmiş olduğunuz her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.