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3 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ağustos 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

03.08.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şisal ve Milli Piyango iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanıyor. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 13.750.055 TL değerinde oldu. Peki 3 Ağustos 2021 Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Ağustos Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 13.750.055 TL değerinde. Peki 3 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

3 Ağustos Salı Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Her hafta, haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek.
Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Ayrıca canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 3 Ağustos için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 13.750.055 lira olarak belirlendi.
Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 31, 33, 37, 43, 45 ve 51 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Süper Loto'da seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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