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  4. 3 bebeklerini kaybeden aile bir kez daha yıkıldı! 'Bebeğimin vücudundaki yanık izinden kemikleri gözüküyordu'

3 bebeklerini kaybeden aile bir kez daha yıkıldı! 'Bebeğimin vücudundaki yanık izinden kemikleri gözüküyordu'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.10.2024 15:59
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Kocaeli'de geçen sene özel bir hastanede dördüz doğum sonrası bebeklerinden 3'ünü kaybeden, birinin de gözlerinde görme kaybı meydana gelen Okutucu çifti, yenidoğan çetesi soruşturması sonrası bir kez daha yıkıldı. Yaşadıkları acı dolu günleri hatırlayan çift, yenidoğan çetesi ile ilgili açılan dosyaya dahil olmak için avukatları aracılığıyla dilekçe verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Hamide Okutucu, 23 Mayıs 2023'te, Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'ne gitti. Erken doğum yapan Okutucu, dördüz bebek dünyaya getirdi. Erken doğum sebebiyle bebekler kuvöze alındı. Doğumdan 2 gün sonra aile bebeklerden birinin vefat haberini aldı. Birkaç gün sonra da ikinci ve üçüncü bebekleri de hayatını kaybetti. İddiaya göre, doktor tarafından aileye bebeklerde mikrop olduğu ve bunun ırsi olduğu söylendi. Aile, 4'üncü bebeği Cemre'nin kurtulması için çaresizce beklemeye başladı. Bebeğinin durumunun kötüye gittiğini ve vücudunda yanıklar olduğunu gören anne ile baba Okutucu, hastane ve doktor araştırması yaptı.

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CEMRE BEBEK HASTANEDE PERİŞAN OLDU

CEMRE BEBEK HASTANEDE PERİŞAN OLDU

3 ay boyunca entübe edilen Cemre bebek, 112 aracılığıyla Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'nden Medilife Bağcılar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da küveze konulan bebeğin sol gözünde görme yetisi yüzde yüz kaybedildi, ayrıca verilen ilaçlar sebebiyle vücudu güçsüzleşerek yürüme ve hareket etme kabiliyeti zedelendi. Bebeklerinin vücudunda yanık izi olduğunu, kemiklerinin gözüktüğünü söyleyen aile, sorumluların cezalandırılması için geçtiğimiz sene hukuk mücadelesi başlattı.

3 bebeklerini toprağa veren aile, SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi ile ilgili haberleri duyduktan sonra bir kez daha yıkıldı. Yaşadıkları acı dolu günleri hatırlayan çift, yenidoğan çetesi ile ilgili açılan dosyaya dahil olmak için avukatları aracılığıyla dilekçe verdi.

"ÇOCUĞUM BİR GÖZÜNÜ MEDİLİFE HASTANESİNDE KAYBETTİ"

"ÇOCUĞUM BİR GÖZÜNÜ MEDİLİFE HASTANESİNDE KAYBETTİ"

Mağduriyetlerini geçen sene İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla dile getirdiklerini ancak seslerini duyuramadıklarını anlatan Akın Okutucu, "Bir sene önce sizinle röportaj yapıp, bu olayı dile getirmiştik ama sesimizi duyan olmadı. O süreçte sesimizi duyan olsaydı belki de ailelerin başına bunlar gelmeyecekti. Maalesef ki bizim sesimiz duyulmadı. 3 bebeğimi Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde kaybettim. Dördüncü çocuğum olan Cemre'yi de oradan almak istedim. Muhammet isimli hoca, 112 ile bağlantı kuracağımı, onun onayı ile bize haber verileceğini söylemişti. 112 ile bağlantı kurduğumda bize yenidoğan çetesi liderlerinden birinin hastanesini tavsiye etmişlerdi. Biz bunu bilmiyorduk. Özel Medilife Hastanesi'ydi. Çocuğum maalesef orada bir gözünü kaybetti. Diğer gözünü de Çapa'daki doktorumuz kurtardı. Sağ olsun, kendisi kızım için her şeyi yaptı. Ben Gebze Yüzyıl Hastanesi, 112 ve Medilife Hastanesi'nin birlikte çalıştığını düşünüyorum" dedi.

"NEDEN BİN TANE HASTANE VARKEN MEDİLİFE TERCİH EDİLDİ?"

"NEDEN BİN TANE HASTANE VARKEN MEDİLİFE TERCİH EDİLDİ?"

Akın Okutucu, 3 bebeğini toprağa verdiğini, diğerinin de çok acılar çektiğini belirterek, "Bunları dile getirdiğimizde önlem alınsaydı belki de bunların hiçbiri olmayacaktı. Özel Yüzyıl Hastanesi bizi oraya sevk etti. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda hastaneyi hizmete açtı. Neden bin tane hastane varken Medilife tercih edildi? Bu iş bir şebeke. Ben hepsinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

"BİZİ DİKKATE ALSALARDI ÖLÜM OLMAYACAKTI"

"BİZİ DİKKATE ALSALARDI ÖLÜM OLMAYACAKTI"

Çok acılar çektiklerini söyleyen Hamide Okutucu ise "Sesimizi duyurmaya çalıştık. Hiç kimse bizi dinlemedi, ciddiye alınmadık. Belki de dikkate alsalardı bu kadar ölüm olmayacaktı. Biz sadece hastanede bu şekilde tedavi yapan doktorların ceza almasını istiyorduk. Başka ailelerin de bunu yaşaması çok kötü. Ben 3 evladımı toprağa verdim. Biz eşimle hala kendimizi tam anlamıyla toparlayamadık. İnşallah her şey gün yüzüne çıkacak. Hiçbir anne evladını toprağa gömmeyecek. İnşallah canları yanmayacak, çocukları koyunlarında yatacak. Tek istediğim bu" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
bebek
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