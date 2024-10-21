3 bebeklerini kaybeden aile bir kez daha yıkıldı! 'Bebeğimin vücudundaki yanık izinden kemikleri gözüküyordu'

"ÇOCUĞUM BİR GÖZÜNÜ MEDİLİFE HASTANESİNDE KAYBETTİ"

Mağduriyetlerini geçen sene İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla dile getirdiklerini ancak seslerini duyuramadıklarını anlatan Akın Okutucu, "Bir sene önce sizinle röportaj yapıp, bu olayı dile getirmiştik ama sesimizi duyan olmadı. O süreçte sesimizi duyan olsaydı belki de ailelerin başına bunlar gelmeyecekti. Maalesef ki bizim sesimiz duyulmadı. 3 bebeğimi Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde kaybettim. Dördüncü çocuğum olan Cemre'yi de oradan almak istedim. Muhammet isimli hoca, 112 ile bağlantı kuracağımı, onun onayı ile bize haber verileceğini söylemişti. 112 ile bağlantı kurduğumda bize yenidoğan çetesi liderlerinden birinin hastanesini tavsiye etmişlerdi. Biz bunu bilmiyorduk. Özel Medilife Hastanesi'ydi. Çocuğum maalesef orada bir gözünü kaybetti. Diğer gözünü de Çapa'daki doktorumuz kurtardı. Sağ olsun, kendisi kızım için her şeyi yaptı. Ben Gebze Yüzyıl Hastanesi, 112 ve Medilife Hastanesi'nin birlikte çalıştığını düşünüyorum" dedi.