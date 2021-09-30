3 bin TL'ye aldıkları Murat 124, otonom araç oldu! İşte Zonguldak'ın Tesla'sı "Sercedes"

"ARACI GÖRMEK İÇİN FESTİVALE GELENLER OLDU"

Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'ın araçlarını incelemesinin çok önemli olduğunu belirten Cansız "Yarışma sürecinde ve fuar alanında dış konsepti nedeniyle aracımız büyük ilgi çekti. Bakanımız Mustafa Varank, savunma sanayii yetkilileri, Selçuk Bayraktar gibi kişiler aracımızla yakından ilgilendi. Sırf bizim aracımızı görmek için gelenler oldu. Birçok kurum ve firma yetkilileri yakından inceledi. Bunlar pozitif anlamda daha iyisini yapmak için bize moral oldu. Yarışmada jüri testlerinden geçerek yarışmaya girmeye hak kazandık ancak yarışmadan bir gün öne yaşadığımız bir sıkıntı nedeniyle derece alamadık" diye konuştu. (DHA)