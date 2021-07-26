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3. doz aşı ne zaman olunur, kimlere yapılacak? 3. doz aşı zorunlu mu, gerekli mi?

26.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı uygulamaları devam ederken, hatırlatma dozu yani 3. doz da gündeme gelmekte. İki doz aşısını olmuş olan vatandaşlar "3. doz aşı ne zaman olunur?" sorusunu merak ediyor. Peki 3. doz aşı ne zaman olunur, kimlere yapılacak? 3. doz aşı zorunlu mu, gerekli mi? İşte merak edilenler...

Pandemi sürecinde aşı uygulamaları devam ederken, 3. dozun ne zaman uygulanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İki doz aşısını yapmış olan vatandaşlar 3. dozun kimlere yapılacağını ve zorunlu olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki 3. doz aşı ne zaman olunur, kimlere yapılacak?

3. doz aşı ne zaman olunur?

Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu olarak yapılan 3. dozun ne zaman uygulanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Antikor üretimini ve bağışıklık yanıtını çoğaltmak üzere uygulanan üçüncü doz aşılar, daha önce de açıklanmış olan aşı uygulanacak grup sıralamasına göre yapılacak.
İki doz aşısını olan pek çok vatandaş ne kadar süre beklemesi gerektiğini merak ediyor. 3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" açıklamasında bulundu.
Yani ilk iki dozda olunan aşı hangisi olursa olsun 3. doz aşıda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor ve bu dozun da diğer dozlar gibi zorunluluğu bulunmuyor. Ancak virüsten korunma amaçlı aşıların ve isteğe bağlı olarak 3. dozun da mutlaka olunması tavsiye edilmekte. Alınan bilgilere göre, öncelikli grupta bulunan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçmesinin ardından açılacak.
Verilere göre üçüncü doz aşı için ilk iki dozda Sinovac olanlara öncelik verilmekte. Yapılmış olan çalışmalar BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösteriyor. Bu sebeple 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek olmuyor. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı araştırmalara ve gelişmelere göre belli olacak.
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koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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