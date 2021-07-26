3. doz aşı ne zaman olunur, kimlere yapılacak? 3. doz aşı zorunlu mu, gerekli mi?

Pandemi sürecinde aşı uygulamaları devam ederken, 3. dozun ne zaman uygulanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İki doz aşısını yapmış olan vatandaşlar 3. dozun kimlere yapılacağını ve zorunlu olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki 3. doz aşı ne zaman olunur, kimlere yapılacak?

3. doz aşı ne zaman olunur?

Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu olarak yapılan 3. dozun ne zaman uygulanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Antikor üretimini ve bağışıklık yanıtını çoğaltmak üzere uygulanan üçüncü doz aşılar, daha önce de açıklanmış olan aşı uygulanacak grup sıralamasına göre yapılacak.

İki doz aşısını olan pek çok vatandaş ne kadar süre beklemesi gerektiğini merak ediyor. 3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" açıklamasında bulundu.

Yani ilk iki dozda olunan aşı hangisi olursa olsun 3. doz aşıda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor ve bu dozun da diğer dozlar gibi zorunluluğu bulunmuyor. Ancak virüsten korunma amaçlı aşıların ve isteğe bağlı olarak 3. dozun da mutlaka olunması tavsiye edilmekte. Alınan bilgilere göre, öncelikli grupta bulunan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçmesinin ardından açılacak.