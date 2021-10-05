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3. doz aşı ne zaman yapılacak? BioNTech olanlara 3. doz koronavirüs aşısı zorunlu mu?

05.10.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. doz aşı Türkiye’de ilk olarak Sinovac aşısı yaptıranlar için getirilmişti. İki doz Sinovac aşısı olan vatandaşlar, öncelik sıralamasına göre 3. doz aşılarına Sinovac ya da BioNTech yaptırabilmekte. 2. doz BioNTech olanlar ise 3. doz olup olmayacaklarını merak ediyor. Konu Sağlık Bakanlığı'nda da gündeme geldi. Peki 3. doz aşı ne zaman yapılacak? BioNTech olanlara 3. doz koronavirüs aşısı zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılmasına onayladı. 2. doz BioNTech olanlar 3. doz olup olmayacaklarını araştırmaya başladı. Peki 3. doz aşı ne zaman yapılacak?

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

3. doz BioNTech'in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İsrail, iki doz BioNTech olan vatandaşına 6 ay sonunda azalan antikor seviyesi sebebiyle 3’üncü doz aşı yapma kararı almıştı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), önceki günlerde 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalan kişiler için BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü takviye dozunun uygulanmasını doğruladı. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nde yapılmış olan başka bir araştırmada da BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın 6-7 ay içinde bittiği ifade edildi.
Konuya ilişkin ise Türkiye’de de çalışmalar hızlanmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılmasına onay verdi. Ajans’tan yapılan açıklamada, “bağışıklığı yükseltme” amacıyla, 18 yaşından büyük herkese üçüncü dozun uygulanması önerildi. Kararın, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmesinin ardından yapılan destekleyici dozun bağışıklık düzeyini yükselttiğine dair verilere dayanılarak alındığı ifade edildi.

BİONTECH OLANLAR 3. DOZU OLACAK MI?

BİONTECH OLANLAR 3. DOZU OLACAK MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu gündemine alınan "BioNTech'lilere 3'üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı" ise milyonlarca vatandaştan alınmış olan antikor sonuçlarına göre açıklanacak
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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